Kilian Jornet afronta un nuevo reto en las montañas de la Costa Oeste de Estados Unidos

Redacción deportes, 6 sep (EFE).- Kilian Jornet ha iniciado en las montañas de Colorado, en Estados Unidos, su nuevo reto 'States of Elevation', con el objetivo de hacer corriendo y en bicicleta los llamados '14ers', las cimas de más de cuatro mil metros de la costa oeste de Estados Unidos.