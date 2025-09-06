Kilian Jornet afronta un nuevo reto en las montañas de la Costa Oeste de Estados Unidos

El reto de Kilian comenzó en la icónica LA Freeway, una técnica travesía de montaña que conecta Longs Peak con South Arapaho Peak, sin descender nunca de los 3.600 metros de altitud.
Durante esta travesía, Kilian Jornet, que fue informando de sus pasos en redes sociales, ascendió Longs Peak, de 4.436 metros, acompañado por el corredor estadounidense Kyle Richardson, y después completó en solitario el recorrido de 58 km en un tiempo total de 16 horas y 19 minutos.
Después de correr, el atleta catalán se montó en una bicicleta de gravel para recorrer 79 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.861 metros, hasta Echo Lake Campground, en lo que fue una travesía nocturna de máxima exigencia.
“Busco la mejor manera de unir las cumbres, no solamente para alcanzarlas, sino para trazar las líneas más relevantes que las conectan a lo largo de la inmensa Costa Oeste de Estados Unidos, combinando la bici y la carrera para dar forma al viaje", declara Kilian Jornet.
El objetivo de Kilian Jornet con este reto es hacer a pie y corriendo los llamados '14ers', las cimas de más de cuatro mil metros de la costa oesta de Estados Unidos.