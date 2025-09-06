Oportunidad para los aventureros antes del día de descanso

Serán 167,8 km entre A Vega/Vegadeo y Monforte de Lemos de continuo sube y baja en su primera mitad y más tendidos en la segunda. A pesar de ello, se alcanzan los 3.287 metros de desnivel acumulado.

Buena parte de esa dureza está concentrada en los primeros kilómetros, en los 16,5 del Puerto A Garganta con los que arranca la etapa, los 12 de Barbeitos que llegan poco después y los diferentes repechos no puntuables entre ambas subidas y posteriormente a la segunda.

Tanto a Garganta como Barbeitos son ascensiones largas y tendidas, si bien la primera, de mayor entidad (al 5 por ciento de desnivel medio), está considera de Primera. Barbeitos (al 4%) es de segunda.

Ahí se presume que se producirá la escapada que en la parte final deberá aguantar su ventaja ante la persecución, si es que la ven posible, de los equipos de los sprinters. Porque la segunda mitad del recorrido es en bajada y con tres repechos a más de 20 km de meta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De haber sprint, hay un gran favorito, el belga Jasper Philipsen (Alpecin), ganador en Turin y Zaragoza, y varios candidato: el danés Mads Pedersen, maillot verde, el británico Ethan Vernon y el venezolano Orluis Aular, que buscaría la primera victorias del Movistar.

Aunque no se espera sprint, si no escapada, como considera también Fernando Escartín, el director deportivo de la carrera. "Aunque los equipos de los sprinters traten de controlar, los escapados o algún valiente que ataque en los kilómetros finales podría tener sus opciones".

"Una jornada de media montaña en la siempre sinuosa Galicia, con terreno muy duro durante todo el día", resume de Biescas el recorrido de mañana.

- Etapa 15: Avilés - A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos, 167,8 km

. Salida neutralizada: 13.05 horas (11.05 GMT)

. Sprint Bonificado: A Pobra de San Xiao, 120,8 km

Puerto A Garganta (1ª), 16,5 km. Ascenso 16,5 km al 5,1 %.

Alto de Barbeitos (2ª), 102,1 km. Ascenso 11,9 km al 3,9 %.