13-17. Los 49ers superan a Seahawks en apretado partido de la semana 1

Nick Bosa destacó como héroe de los 49ers al recuperar un balón suelto de Sam Darnold a segundos del final, cuando Seattle estaba a 8 yardas de conseguir la anotación que les habría dado la victoria.

Los gambusinos ganaron a pesar del partido errático.

Brock Purdy, quien sumó dos envíos de anotación, también sufrió dos intercepciones.

Jake Moody, su pateador, tuvo una tarde de pesadilla. Falló un gol de campo de 27 yardas y le fue bloqueado uno más, luego de una gran serie ofensiva de su equipo. Moody sólo ha anotado 12 de sus recientes 24 intentos de goles de campo en la temporada regular, la peor marca de la liga.

George Kittle, estrella de los 49ers, abandonó en el primer cuarto por una lesión muscular. También el receptor Jauan Jennings, quien en el último periodo salió por una lesión en el hombro.

A pesar de estos problemas, Jake Tonges, suplente de Kittle, destacó con una recepción de anotación que significó el triunfo en el último periodo.

En otro partido, los Green Bay Packers derrotaron con autoridad 27-13 a Detroit Lions, su rival en la división Norte de la NFC, gracias a la actuación de Jordan Love, que sumó 188 yardas y dos envíos de anotación.

Con los Packers se presentó el apoyador Micah Parsons, estelar defensivo que proviene de los Dallas Cowboys, quien recibió una gran ovación de la afición que llenó el Lambeau Field.

También este domingo los Denver Broncos, liderados por Bo nix, se impusieron 20-12 a los Tennessee Titans y Los Angeles Rams, comandados por Matthew Stafford, vencieron 14-9 a los Houston Texans.

La actividad concluirá más tarde con la visita de los Baltimore Ravens a los Buffalo Bills.

La semana 1 de la temporada cerrará este lunes cuando los Chicago Bears reciban a los Minnesota Vikings.