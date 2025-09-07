Aaron Rodgers afirma que fue un placer demostrar a los Jets que no está acabado

"Probablemente había gente en la organización de los Jets que creían que ya no podía jugar. Fue un placer recordarles que aún puedo. Me alegré de haber vencido a todos los que estaban relacionados con los Jets", aseveró el veterano en conferencia de prensa al final del partido.

En enero pasado, Rodgers, futuro miembro del Salón de la Fama, fue despedido de los Jets al final de la campaña 2024, luego de que Aaron Glenn fue presentado como nuevo entrenador de los neoyorquinos, una afrenta que el mariscal de campo se cobró este domingo como quarterback de los Steelers.

El pasador, quien estuvo las temporadas de 2023 y 2024 con los neoyorquinos sin poderlos llevar a los playoffs, tuvo una presentación luminosa con Pittsburgh; conectó 22 de 30 envíos para 244 yardas y cuatro envíos a las diagonales, a la que calificó como una presentación de ensueño.

"Tuvimos una gran reacción como punto de inflexión, nuestra defensa jugó mucho mejor en la segunda mitad y los equipos especiales aparecieron en grande; victoria en la semana 1. Es como el diario de los sueños para un entrenador", afirmó el pasador en conferencia de prensa al final del partido.

A pesar de la buena actuación de los Steelers, el mariscal de campo subrayó la importancia de revisar una y otra vez el vídeo de este juego.

"Hay un vídeo con muchas cosas que debemos corregir porque seguro otros entrenadores van a estar viendo esta película en camino a nuestros futuros juegos. Para nosotros debe ser un recordatorio de lo difícil que es ganar en esta liga, aunque claro que debemos disfrutarlo un poco", señaló.

El quarterback también se dio tiempo de defender a Arthur Smith, coordinador defensivo de los Steelers, quien ha sido criticado por su trabajo y según rumores tenía algunas diferencias con él.

"Se habla mucho de mí y de Arthur, de cómo vamos a coexistir, pero tenemos una gran relación. Él dirigió este partido realmente bueno. También yo tengo que jugar un poco mejor en algunos momentos. Hoy estamos contentos con esta primera victoria", concluyó.