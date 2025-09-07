España, sin Sara Roces, busca mantener su reinado en el Europeo de hockey patines

La asturiana, reciente fichaje del Benfica portugués y una de las jugadoras más determinantes del hockey sobre patines a nivel mundial, no podrá participar debido a unas molestias físicas que sufrió en la última Copa de la Reina, defendiendo los colores del Telecable Gijón.

Su ausencia se suma a la renovación que ha llevado a cabo el seleccionador Sergi Macià, quien ha incorporado hasta cinco nuevas jugadoras -Anna Salvat, Carla Batlle, Gemma Solé, Aimee Blackman y Elsa Salvanyà- respecto al equipo que se proclamó campeón del Mundo tras vencer a Portugal (0-2) en la final celebrada en Novara (Italia).

La principal novedad de la convocatoria, que integra once jugadoras, es la de la joven Elsa Salvanyà, que a sus 16 años se estrenará en la selección absoluta tras colgarse el oro este mismo verano en el Campeonato de Europa Sub-17.

España, que ha ganado los siete últimos europeos, partirá como la gran favorita para revalidar el título logrado hace dos años en Olot (Girona), donde derrotó a Portugal por 4-0 en la final.

Por su parte, la selección lusa, finalista en las seis ediciones anteriores, se perfila como la única capaz de desafiar la hegemonía española, apoyándose en el núcleo del Benfica que alcanzó la última Final a Cuatro de la Liga de Campeones y bajo la dirección de un nuevo técnico, el exjugador Ricardo Barreiros.

En esta edición, ambas selecciones están encuadradas en el Grupo A junto a Italia y Francia, mientras que en el Grupo B competirán Suiza, Alemania, Inglaterra y Países Bajos.

El formato del torneo contempla una fase de grupos en la que cada equipo disputa tres partidos. Todos los conjuntos avanzan a los cuartos de final, y los emparejamientos se determinan según los puntos obtenidos en la primera fase.

España debutará el lunes 8 de septiembre (18:00 CET) ante Francia, jugará ante Italia el martes (18:00 CET) y cerrará la liguilla ante la anfitriona el miércoles (20:30 CET).