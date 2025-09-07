Polideportivo

Incontestable victoria de Rafael Lozano, que avanza a octavos de final en Liverpool

Redacción deportes, 7 sep (EFE).- El boxeador español Rafael Lozano, olímpico en los Juegos de París, debutó con una victoria con autoridad en los dieciseisavos de final de la categoría de menos de 51 kilos del Mundial del Liverpool al derrotar al francés Christopher Hippocrate por decisión unánime de los jueces.

Por EFE
07 de septiembre de 2025 - 09:05
Desde el primer asalto, el púgil español impuso un ritmo elevado que su rival no pudo seguir y salió con una determinación clara, presionando con velocidad, reflejos y precisión en sus golpes.

Lozano dominó con combinaciones rápidas, un juego de piernas brillante y esquivas que dejaron a Hippocrate sin opciones claras de respuesta.

El primer round fue una exhibición del cordobés, quien neutralizó por completo los intentos del francés y conectó los golpes más limpios y contundentes. Los cinco jueces coincidieron en la superioridad del español, otorgándole el asalto por unanimidad.

En el segundo asalto, el guion se repitió y Lozano siguió manejando el ritmo con inteligencia, optando por un boxeo a la contra que desconcertó aún más a Hippocrate.

Con ventaja clara en la puntuación, Lozano cambió la estrategia en el tercer y último asalto. En lugar de mantener la distancia, decidió intercambiar golpes en el centro del ring, mostrando que también es efectivo en el cuerpo a cuerpo.

El tercer asalto fue nuevamente para el español, quien certificó su victoria con decisión unánime y ya está en octavos de final en la ciudad inglesa.

