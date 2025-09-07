Incontestable victoria de Rafael Lozano, que avanza a octavos de final en Liverpool

Desde el primer asalto, el púgil español impuso un ritmo elevado que su rival no pudo seguir y salió con una determinación clara, presionando con velocidad, reflejos y precisión en sus golpes.

Lozano dominó con combinaciones rápidas, un juego de piernas brillante y esquivas que dejaron a Hippocrate sin opciones claras de respuesta.

El primer round fue una exhibición del cordobés, quien neutralizó por completo los intentos del francés y conectó los golpes más limpios y contundentes. Los cinco jueces coincidieron en la superioridad del español, otorgándole el asalto por unanimidad.

En el segundo asalto, el guion se repitió y Lozano siguió manejando el ritmo con inteligencia, optando por un boxeo a la contra que desconcertó aún más a Hippocrate.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con ventaja clara en la puntuación, Lozano cambió la estrategia en el tercer y último asalto. En lugar de mantener la distancia, decidió intercambiar golpes en el centro del ring, mostrando que también es efectivo en el cuerpo a cuerpo.

El tercer asalto fue nuevamente para el español, quien certificó su victoria con decisión unánime y ya está en octavos de final en la ciudad inglesa.