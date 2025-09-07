Nuevo triunfo y récord de Razgatlioglu en Magny-Cours

Razgatlioglu volvió a dominar de principio a fin la Superpole y solo cedió la primera plaza nada más comenzar la carrera, cuando el italiano Nicola Bulega (Ducati) tomó el mando, aunque antes del primer paso por la línea de meta, el turco le adelantó y ya no abandonó la cabeza en las diez vueltas del recorrido.

Con un crono de 15:15.137, el piloto de BMW ganó la carrera por delante de Bulega, a 3.7 segundos; del británico Alex Lowes (Kawasaki), a 7.6, y del también italiano Danilo Petrucci, a 8.8.

El español Álvaro Bautista (Ducati), quinto en la general, tuvo que abandonar debido a una caída a falta de cuatro vueltas, al igual que el británico Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team).

Razgatlioglu acumula diez triunfos en Magny-Cours, por lo que es el tercer circuito, junto con Most (República Checa) y Donington Park (Reino Unido), en el que logra victorias de dos dígitos, algo inédito en el Mundial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la jornada de ayer, además de la victoria, el piloto turco logró batir el récord de la vuelta más rápida en el trazado francés, con un crono de 1:34.93.

Razgatlioglu aumenta en tres puntos más la ventaja en la general sobre Bulega (444 por 410) a falta de la tercera carrera que se disputa este domingo a las 15.30 horas.