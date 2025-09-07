Razgatlioglu logra un nuevo pleno en Magny-Cours

Después de ganar las dos primeras carreras, Razgatlioglu se impuso de nuevo con autoridad en la tercera por delante del italiano Nicola Bulega (Ducati), con ocho segundos de ventaja, y del británico Alex Lowes (Kawasaki), mientras que el español Álvaro Bautista (Ducati) quedó cuarto.

Con su pleno, el cuarto en esta temporada tras Hungría, Reino Unido y Emilia-Romagna, el piloto turco refuerza su récord de once victorias en Magny-Cours y se convierte en el primer piloto en conseguir más de diez triunfos en un mismo circuito, junto con Most (República Checa) y Donington Park (Reino Unido).

El dominio de Razgatlioglu este fin de semana le consolida como líder en la general, con 469 puntos, seguido de Bulega, con 430, de los también italianos Danilo Petrucci (260) y Andrea Locatelli (236) y de Bautista (230) a falta de tres pruebas del Mundial, dos de ellas en España (Aragón y Jerez) y en Estoril (Portugal) entremedias.