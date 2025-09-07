Segundo y último día de descanso en Pontevedra antes de la semana definitiva

A ese envite definitivo, la Vuelta llega marcada por las continuas protestas desde el principio, intensificadas en la segunda semana, contra la participación del Israel-Premier Tech ante lo que está sucediendo en Gaza.

Una circunstancia que el entorno de la carrera comprende pero desgasta, porque se añade al esfuerzo, ya notable, de poner en marcha cada día un evento de esta dimensión en lo logístico.

Poniendo la mirada en lo deportivo, la última semana apunta a un duelo tremendo por la Roja entre el danés Jonas Vingegaard, que llega líder, y el portugués Joao Almeida, segundo a 48 segundos.

No es ese el único pulso que se espera para estos próximos días, ya que también hay otros interesantes, como la lucha por el tercer cajón del podio, por el resto de los maillots e incluso la de ser el primer español en la general.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el pelea por el último peldaño del podio, de momento, hay tres corredores en un minuto. El británico Tom Pidcock, a menos últimamente; el australiano Jai Hindley, claramente a más y ya a 32 segundos; y el austríaco Felix Gall, siempre en un segundo plano y a 52.

Por el maillot de la montaña porfían, sobre todo, Jay Vine, en la fuga casi todos los días, y el propio Vingegaard, que se ve ahí en las citas claves; y por el blanco, Giulio Pellizzari y Matthew Riccitello son los jóvenes que se la juegan, ambos en el Top10.

Menos lucha se presume por el verde, que parece para Mads Pedersen. Pero el danés busca sumar puntos todos los días temeroso de que, como para la Montaña, a Vingegaard la pelea por la Roja le ponga a tiro la Regularidad.

Más modesta parece la lid por ser el primer español de la general, por lo que pelean los Caja Rural Abel Balderstone y Jaume Guareño. Los dos del mismo equipo y los dos casi abrazados en la clasificación. Décimo cuarto Balderstone y décimo quinto Guareño.

Duelos a seguir pero ya desde el martes, cuando el pelotón retome la ruta, de nuevo por Galicia, desde Poio y el Mirador Casro de Herville, en Mos (Pontevedra).