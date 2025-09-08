Pellizzari: "El objetivo del equipo es el podio, el maillot blanco es un plus"

Vigo (España), 8 sep (EFE).- El italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora), líder de la clasificación de jóvenes de la Vuelta a España 2025, avanzó que "el objetivo" de su equipo para la última semana "es el podio" con Jai Hindley y que el maillot blanco que porta él es únicamente "un plus".