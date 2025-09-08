Pellizzari: "El objetivo del equipo es el podio, el maillot blanco es un plus"

"El objetivo del equipo es el podio. Estamos luchando por eso y el maillot blanco es un plus", dijo el joven corredor de San Severino Marche, de 21 años y de nuevo en puestos destacados de la clasificación general, sexto, tras acabar esta temporada también sexto en el Giro de Italia.
Pellizzari encabeza la clasificación de los jóvenes con 32 segundos de ventaja sobre el estadounidense Matthew Riccitello (23/Israel-Premier Tech) y 1.28 sobre el belga Junior Lecerf (22/Soudal Quick Step), quien aprovechó la escapada del domingo camino de Monforte de Lemos para acercarse a las dos primeras posiciones.
"Creía que podía perder el maillot", confesó Pellizzari, en todo caso satisfecho de poder seguir portando el blanco de cara a la "difícil" última semana de carrera que queda que arranca este martes camino de Mos y la llegada en el Alto de Castro de Herville (2ª).
También en la pelea por el podio de Hindley las distancias de los aspirantes son cortas, ya que el australiano, cuarto, está a 32 segundos del británico Tom Pidcock, tercero, y aventaja en 20 al austríaco Felix Gall, quinto.
Lo tres aspirantes a acompañar en el tercer peldaño del podio a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y Joao Almeida (UAE), los dos primeros y grandes favoritos a la victoria final, están en menos de un minuto.