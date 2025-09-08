Richard Sherman, leyenda de los 49ers, afirma que Jake Moody debe ser despedido

"Un 74.2 por ciento de efectividad para un pateador en la NFL es horrible y esa es su carrera. Es una realidad inaceptable para tu especialidad en esta profesión. Es como si tuvieras un 'quarterback' con efectividad del 50 por ciento; tienes que reemplazarlo", señaló el exesquinero que brilló con los gambusinos entre 2018 y 2020.

Sherman basó sus comentarios en la errática actuación que tuvo Moody en el triunfo de 49ers 17-13 sobre Seattle Seahawks, en el que falló dos de los tres goles de campo que intentó, uno de ellos de sólo 27 yardas.

"Esto tiene que ser el fin. Lo dije durante la pretemporada. Lo dije el año pasado. Siempre lo pienso y lo digo porque no son aceptables estas actuaciones para esa posición", añadió el campeón en el Super Bowl XLVIII, cuando jugaba con los Seahawks.

El exestrella de San Francisco no fue el único que se lanzó contra el desempeño de Jake Moody; las redes sociales del equipo también se inundaron con críticas para el pateador de 25 años que fue reclutado en la tercera ronda del Draft 2023.

Moody tuvo un aceptable año de novato en el que convirtió 21 de 25 goles de campo, el más largo de 57 yardas.

Los problemas empezaron el año pasado, cuando bajó su productividad hasta un 70.6 por ciento; convirtió 24 de 34 intentos, una tendencia que empeoró en su presentación en esta campaña con un gol de campo bueno en tres intentos.

Según Sherman, un pateador que obliga a su equipo a arriesgarse por mantener su ofensiva en situaciones de cuarta oportunidad, que deberían ser goles de campo automáticos para sumar tres puntos, es algo inadmisible en un equipo que aspira a ganar un Super Bowl.

"Tu entrenador en jefe nunca debería entrar a un partido pensando que debe intentar una cuarta oportunidad porque no confía en su pateador", puntualizó Sherman sobre las decisiones que Kyle Shanahan, entrenador de los 49ers, debió tomar en el juego contra Seattle ante la inseguridad de su pateador.

Ante el pobre desempeño de Moody, Shanahan aseguró que el equipo evalúa cómo solucionar la situación.

"Estamos analizando todo eso ahora. Sé que el departamento de personal analizará todo esto y nos dará las opciones adecuadas", aseguró el 'coach' respecto a la continuidad de su pateador.