El boxeador mirandés Kevin Baldospino se despide con el Campeonato regional de superligero

Burgos, 9 sep (EFE).- El púgil mirandés Kevin Baldospino, nacido en Guayaquil (Ecuador), disputará este viernes 12 de septiembre en el frontón del polideportivo Anduva de Miranda de Ebro (Burgos) su último combate profesional con el que pondrá fin a una trayectoria de casi una década en el boxeo, disputando el Campeonato de Castilla y León de superligero.

09 de septiembre de 2025 - 04:20
A sus 31 años, Baldospino ha decidido colgar los guantes tras una carrera con 24 combates profesionales (11 victorias, 11 derrotas, 2 nulos y un solo KO encajado).

Su despedida llegará en un duelo a seis asaltos en el límite del superligero ante Rafael Hernández, en el que estará en juego el Campeonato de Castilla y León de la categoría.

Con una sólida experiencia amateur previa, el mirandés debutó como profesional hace nueve años en su ciudad adoptiva y a lo largo de su carrera se ha enfrentado a nombres destacados del panorama nacional e internacional como Samuel Molina, Davide Tassi, Aquib Diaz o Antonio Collado, además de disputar el título de España del superpluma frente a Salvador Jiménez en Valladolid.

El evento de Miranda, que comenzará a las 20:00 horas, incluirá también varios combates de boxeo olímpico con púgiles como Ibrahim Benaicha, José Quiroz, Alex Sa Morais, Miren Delgado o Mikel García Solatxi.

Baldospino aspira a despedirse de los cuadriláteros con el cinturón autonómico en su poder y con el reconocimiento a una carrera que lo ha consolidado como una de las figuras más relevantes del boxeo burgalés y castellano y leonés en la última década.

