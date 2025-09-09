El boxeador mirandés Kevin Baldospino se despide con el Campeonato regional de superligero

A sus 31 años, Baldospino ha decidido colgar los guantes tras una carrera con 24 combates profesionales (11 victorias, 11 derrotas, 2 nulos y un solo KO encajado).

Su despedida llegará en un duelo a seis asaltos en el límite del superligero ante Rafael Hernández, en el que estará en juego el Campeonato de Castilla y León de la categoría.

Con una sólida experiencia amateur previa, el mirandés debutó como profesional hace nueve años en su ciudad adoptiva y a lo largo de su carrera se ha enfrentado a nombres destacados del panorama nacional e internacional como Samuel Molina, Davide Tassi, Aquib Diaz o Antonio Collado, además de disputar el título de España del superpluma frente a Salvador Jiménez en Valladolid.

El evento de Miranda, que comenzará a las 20:00 horas, incluirá también varios combates de boxeo olímpico con púgiles como Ibrahim Benaicha, José Quiroz, Alex Sa Morais, Miren Delgado o Mikel García Solatxi.

Baldospino aspira a despedirse de los cuadriláteros con el cinturón autonómico en su poder y con el reconocimiento a una carrera que lo ha consolidado como una de las figuras más relevantes del boxeo burgalés y castellano y leonés en la última década.