Turf: Aurinegros acaparadores

En la festiva reunión del turf en el Jockey Club del Paraguay se desarrollaron los clásicos para los tresañeros hembras y machos, así como la conmemoración de la Independencia de México.

Lea mas: Juan Figueredo y el stud 8 Años descollaron

Entre las “señoritas”, Trincas se impuso en el Clásico Polla de Potrancas, con la monta del experimentado Alcides Coronel, recorriendo la milla en 1’47”52.

Luego, su compañero de techo, Forester le permitió el doblete al jockey Coronel, volando bajo en la misma distancia fijando en el cronómetro 1’44”47.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Triplete de El Legendario y Coronel, sobre el lomo de Cildo, que se impuso en el Premio Independencia de los Estados Unidos Mexicanos, sobre 1.200 metros, en el buen registro de 1’15”70.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al romperse el fuego, La Placentera de la caballeriza 8 Años se impuso con la fusta de Juan Figueredo, ganando la suelta sobre 1.100 metros en 1’09”72.

Desde el inicio de la recta, Magic Queen, ganaba para el doblete del 8 Años y Figueredo, recorriendo los 600 metros en muy buenos 33”94.

La cuarta de Coronel para coronar una gran jornada, fue conduciendo a Fratus, que dejó atrás al lote en 1’17”23 para las 12 cuadras del hipódromo.