Bermúdez dice que su proyecto "comienza de cero" y alaba a Jenni Hermoso: "Es una leyenda"

“Quiero contar con las mejores (...) Me siento cómoda en la exigencia. Sé el puesto que he escogido y voy a trabajar al máximo", afirmó Bermúdez en el acto de su presentación, celebrado en la Ciudad del Fútbol de la localidad de Las Rozas en presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

La exfutbolista de equipos como el Barcelona y el Atlético de Madrid no quiso concretar si tratará de recuperar a la futbolista del Barça Mapi León, que renunció a jugar en con España, o a volver a convocar a Jenni Hermoso, quien no contó para la anterior seleccionadora, Montse Tomé.

No obstante, la nueva responsable del combinado nacional ensalzó a la futbolista de los Tigres de México, con quien coincidió en su etapa de jugadora.

“No voy a descubrir quien es Jenni. Es una leyenda, la máxima goleadora de la selección, que ahora está en México. Pero tendréis que esperar a la lista”, respondió la seleccionadora a las preguntas de los periodistas.

Bermúdez, de 40 años, subrayó que no va a excluir a nadie en la selección: “Comenzamos de cero. Queremos centrarnos en el proyecto y vamos a tratar de traer a las mejores (...) Estamos siguiendo a todas las futbolistas y siguiéndolas todas las semanas. Estoy deseando empezar. Cuando llegue la lista hablaremos de todas las jugadoras".

Desveló que ya ha hablado con varias futbolistas y que no lo ha hecho recientemente con Tomé, de quien dijo que “ha hecho una labor espectacular” en su etapa en la selección. “Le deseo lo mejor en su nueva etapa y seguro que tendrá éxito”, añadió Bermúdez.

Louzán también tuvo palabras hacia la anterior seleccionadora, a la que no se renovó el contrato que vencía el 31 de agosto después de quedar subcampeona de Europa: “Es de justicia tener un recuerdo para la anterior seleccionadora y su equipo. Ha hecho un magnífico trabajo y ahora comenzamos una nueva etapa”.

La nueva responsable de la selección absoluta dejó claro cuál va a ser su consigna: "Vamos a exigir al máximo a todas las futbolistas porque queremos la excelencia (...) Mucho orgullo de vestir la camiseta, de disfrutar del día a día, de cada competición, con la máxima exigencia y compromiso y de ser las mejores cada día. Que sigan teniendo hambre de ganar títulos".

Su primera convocatoria a mediados de octubre con vistas a las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia, con la ida el 24 de ese mes y la vuelta, cuatro días después en el país nórdico.

Respecto a algunas críticas recibidas por su falta de bagaje en los banquillos al haber entrenado solo a las categorías inferiores, como la sub23, Bermúdez contestó: "Me siento preparada para cualquier reto. Voy a tratar de responder con mucho trabajo. Estoy muy motivada y tengo mucha energía para empezar. No me canso de ganar".

"Me siento preparada. Siento la confianza de la Federación. Estoy deseando empezar", añadió la técnico madrileña.

Bermúdez no quiso enjuiciar el hecho de que la RFEF no renovara el contrato a Tomé a pesar del subcampeonato europeo. "Las decisiones las toma la Federación. Voy a trabajar para hacerlo lo mejor posible", se limitó a apuntar.

Louzán destacó que ve a Bermúdez con "muchas ganas e ilusión" y la animó en el reto de tomar las riendas de la campeona del mundo y de revalidar el título dentro de dos años en Brasil.

"Venimos de una fase de clasificación del Mundial masculino donde le equipo ha maravillado al mundo. Nos llena de orgullo y de satisfacción y el femenino va por ese camino. España quiere seguir en la excelencia, en lo más alto y en el femenino también, que ya lo estábamos", remarcó.

El presidente de la RFEF añadió en relación con lo que espera de la etapa de Bermúdez: "Implicaos todos y que haya esa coordinación y buen ambiente que todos deseamos para que todo fluya. La Federación pondrá todos los medios a su alcance para que hagáis un trabajo sobresaliente".

Además de Bermúdez, el acto supuso la puesta de largo de su equipo técnico: Iraia Iturregi (segunda entrenadora), Blanca Romero (preparadora físico), Carlos Sánchez (entrenador de porteras) y Adriá Millán (analista).

También participaron en el acto los nuevos seleccionadoras de las categorías inferiores: David Aznar (sub 20 y sub19), Mila Martínez (sub17) y Nati Gutiérrez (sub16 y sub15).