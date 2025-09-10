El Barça, sin Mem, abre la 'Champions' 25-26 con la mirada puesta en volver a Colonia

El capitán y uno de los máximos goleadores azulgranas la pasada temporada se perderá el debut europeo debido a una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, que le mantendrá aproximadamente tres semanas de baja, según informó este miércoles el club azulgrana.

A pesar de la ausencia del francés, el Barça arranca la temporada bajo el lema "Año nuevo, suerte nueva", un mensaje que refleja la filosofía del proyecto azulgrana, que pese a comenzar el curso conquistando la Supercopa de Cataluña y la Supercopa Ibérica, sabe que la verdadera medida del éxito estará en los resultados que obtenga en la máxima competición europea.

Así, el duelo ante el GOG, que regresa a la Liga de Campeones tras un año de ausencia, será la primera gran prueba para medir el momento en que se encuentra el conjunto azulgrana a estas alturas de la temporada y comprobar la adaptación de los seis fichajes: Ludovic Fàbregas, Viktor Hallgrímsson, Dani Fernández, Seif Elderaa, Ian Barrufet y Djordje Cikusa.

El conjunto danés, un clásico en la formación de talento joven, aterriza en Barcelona con la intención de sorprender y sin nada que perder, lo que convierte el estreno europeo en un examen exigente para el equipo que dirige Carlos Ortega.

Tras caer la temporada pasada en cuartos de final de la Liga Europa ante el Flensburg alemán, el GOG mantiene una plantilla exclusivamente nórdica bajo la dirección del danés Kasper Christensen.

No obstante, en un Grupo B con rivales de la talla de Paris Saint-Germain, Magdeburgo o Pick Szeged, el primer rival azulgrana aparece, sobre el papel, como uno de los oponentes más asequibles, especialmente si se tienen en cuenta los precedentes históricos: seis enfrentamientos y seis victorias de los catalanes.

En los cuatro últimos triunfos ante el GOG estuvo presente Timothey N'Guessan, llamado a ser el gran referente ofensivo esta temporada tras la marcha de Melvyn Richardson al Wisla Plock polaco.

El francés asumirá el liderazgo acompañado por la pareja de pivotes formada por Luis Frade y Ludovic Fàbregas, que vuelve a jugar en el Palau Blaugrana dos años después de su salida. Su regreso, en plena madurez deportiva, promete aportar jerarquía, solidez defensiva y experiencia internacional.

En portería, la incorporación del islandés Viktor Hallgrímsson eleva el nivel y refuerza la competitividad junto a Emil Nielsen, distinguido como el mejor portero de Europa la temporada pasada. El danés buscará repetir su actuación en el último partido frente al conjunto escandinavo, en el que firmó 11 paradas en la primera mitad con un 44 % de eficacia, contribuyendo decisivamente a la victoria por 23-30.

Ortega ha citado a 15 jugadores del primer equipo, con las bajas del lateral Dika Mem, que además queda en duda para el Campeonato Mundial de Clubes que se celebrará en El Cairo (Egipto) del 26 de septiembre al 2 de octubre, y del pivote Òscar Grau, por decisión técnica.

Entre las novedades se encuentran el lateral Jonathan Carlsbogard, que regresa tras perderse la Supercopa Ibérica por unas molestias en el tendón de Aquiles, y el central Petar Cikusa, ya recuperado de la lesión en el abductor de la pierna derecha.