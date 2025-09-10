Elía Canales y Andrés Temiño, primer oro mundial de España por equipos mixtos

Canales y Temiño se impusieron por 6-2 en la final a los surcoreanos An San y Kim Woojin y lograron la primera medalla de oro de la historia para España en unos Mundiales en una prueba olímpica, después de la plata por equipos masculinos en arco compuesto en 1997.

La pareja española celebró su gran éxito tras deshacerse del potente equipo local, integrado por An San, primera arquera que ganó tres oros en unos Juegos en Tokio 2020 -individual, mixto y por equipos-, y por su compañero Kim Woojin, campeón olímpico en esta modalidad en París 2024, junto a Lim Sihyeon, y también en Río 2016 y Tokio 2020.

"Sabemos que somos un equipo muy fuerte y, aunque ellos obviamente también lo son, sabemos que nosotros también estamos ahí y tenemos el nivel", dijo a Olympics.com la catalana Elia Canales, que compitió en París 2024 junto a Pablo Acha y logró diploma olímpico tras caer en cuartos de final frente a la pareja de India.

El aragonés Andrés Temiño, que no compitió en los Juegos del año pasado, declaró también tras conseguir el oro que llevan "demostrando estos años que son "un equipo muy fuerte y se ha dado en este Mundial".

El oro de Gwangju se suma en el palmarés de Canales a las platas europeas logradas en la competición individual en los Campeonatos de Europa de Essen (Alemania) 2024 y Antalya (Turquía) 2021, junto al oro en la prueba mixta de los Juegos Europeos de Cracovia 2023 y la plata individual conquistada también la ciudad polaca, donde Temiño fue plata por equipos.

Para llegar a la final de hoy Canales y Temiño superaron en semifinales a los japoneses Asakuno Nanami y Kawata Yuki por 5-1; en cuartos a los mexicanos Alejandra Valencia y Matías Grance por 5-3 y en octavos a los neerlandeses Quinty Roeffen y Senna Roos por 6-0.