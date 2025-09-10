Ensayo general de los equipos de Europa y EE.UU. de la Ryder Cup en Wentworth y Procore

Ambas citas arrancan a dos semanas de que comience al campeonato que enfrentará a los mejores jugadores europeos y estadounidenses, previsto en el campo de Bethpage Black entre los días 26 y 28.

Del combinado europeo, capitaneado por el británico Luke Donald y con el norirlandés Rory McIlroy y el español Jon Rahm como principales figuras, once de los doce integrantes están presentes en el campeonato BMW PGA, perteneciente al DP World Tour, el circuito europeo.

Sólo se ha ausentado el austriaco Sepp Straka debido a que su hijo nació de manera prematura hace unas semanas, lo que le llevó a cancelar su participación en los últimos torneos en los que tenía previsto competir, como el que se juega a las afueras de Londres desde este jueves.

Del equipo europeo también forman parte los ingleses Tommy Fleetwood, Justin Rose, Tyrrell Hatton y Matt Fitzpatrick; el escocés Robert MacIntyre; el irlandés Shane Lowry; el noruego Viktor Hovland; el sueco Ludvig Aberg y el danés Rasmus Hojgaard.

A la conclusión del torneo de Wentworth, el equipo europeo, ya con Straka, viajará a Nueva York para preparar durante el lunes y martes de la próxima semana la Ryder Cup en el campo de Bethpage.

Preguntado este miércoles en rueda de prensa si los emparejamientos que haya en Wentworth pueden dar una pista de los que habrá en la Ryder Cup, Donald apuntó: “Se puede interpretar como se quiera. Habrá muchos grupos diferentes, diferentes parejas jugando juntas. Etas cosas nunca son del todo fijas. Siempre tenemos un plan establecido y otro plan si las cosas van en una dirección diferente. Intentaremos tener muchas opciones”.

El capitán del equipo europeo dio por hecho que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la jornada inaugural de la Ryder Cup a tenor de las informaciones recibidas por parte del PGA Tour.

“Nos dijeron que viene el viernes. Aún no sabemos los detalles. Supongo que querrá estar en el primer ‘tee’. Entendemos que viene y ambos equipos estarán listos para eso. Hubo algunos retrasos en el Abierto de Estados Unidos de tenis. Espero que hayan aprendido de eso (…) Mientras sepamos que va a estar allí, porque no es como si fuera a aparecer de repente y no lo esperáramos.

Por parte de Estados Unidos, cuyo equipo lidera Keegan Bradley, el torneo Procore reunirá a diez de sus doce componentes, entre los que destaca el número uno del mundo, Scottie Scheffler.

Los ausentes son Xander Schauffele, quien acaba de ser padre, y Bryson DeChambeau, que no participa en los torneos del PGA Tour al ser miembro del LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí.

Si participan en Napa Valley los otros miembros del combinado estadounidense: JJ Spaun, Russell Henley, Harris English, Justin Thomas, Collins Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantley y Sam Burns.