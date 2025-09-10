Fútbol de salón: Cuadrangular final de la Copa Oro, desde este jueves

Tras ciertas indefiniciones en el mundo peloteril del fútbol de salón, por sendas protestas promovidas por los clubes 12 de Junio y La Merced, al parecer se tendría al último clasificado a la fase decisiva de la Copa Oro.

El 12 de Junio había perdido en el juego normal contra el Atlético La Merced en las semifinales, pero los del club “calendario” presentaron protesta, que se resolvió con un partido extra y la victoria de estos, para sumarse en la instancia decisiva.

Sin embargo, este miércoles la FPFS dio a conocer la Resolución N°19 de 10/09/2025 por la cual resuelve otorgar los puntos al Club Atlético La Merced por la participación del atleta Randall Mongelós en filas del 12 de Junio, y a su vez el club recibe una multa de G. 1.000.000.

* Programación. Los partidos de las tres jornadas, en doble programación, se disputarán en el Club Sol de América, en el polideportivo “Luis Óscar Giagni”, sobre Quinta Avenida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la Fecha 1 jugarían Fomento de Barrio Obrevo vs. La Merced, a partir de las 20:00, y a continuación, en final adelantada el Deportivo Atenas y 29 de Setiembre, los dos mejores en sus respectivos grupos, en la fase inicial;

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fecha 2 - 16 de setiembre: Atenas vs. La Merced y Fomento vs. 29 de Septiembre;

Fecha 3 - 23 de setiembre: 29 de Septiembre vs. La Merced y Atenas vs. Fomento. El orden de los partidos se programará de acuerdo al puntaje de los conten

Las entradas en general tendrán un costo de G. 15.000.