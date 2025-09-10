La prensa internacional ve a la Vuelta en manos de las protestas propalestinas

"La Vuelta está cautiva del grupo propalestinos: no sólo las etapas fueron devastadas, sino que Vingegaard sigue varado...", es el expresivo titular de La Gazzeta dello Sport italiana.

"Corriendo dentro de la vorágine de protestas propalestinas", apunta en la misma línea el diario francés L'Equipe.

The Times, en su edición británica, incide en la idea, aunque añade también contenido deportivo a su titular apuntando que "Egan Bernal gana una etapa de la Vuelta interrumpida por una protesta pro-Palestina".

El portal belga Sporza belga se centra directamente en el impacto de las protestas contra la participación del Israel-Premier Tech en la carrera: "El director de carrera de la Vuelta se muestra decidido: "No hay plan B, seguiremos hasta Madrid".

El Tiempo de Colombia, aún siendo un país muy ciclista y habiendo ganado un compatriota, Egan Bernal, también hace referencia a la influencia de las protestas: "Jonas Vingegaard reacciona con reclamo tras la turbulenta victoria de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España".

"Hubo nuevas protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la carrera", añade el periódico de Bogotá en una muestra más del impacto que está teniendo internacionalmente una Vuelta en las últimas etapas siempre acompañado y amenazado por las protestas por la participación del equipo Israel-Premier Tech, al que piden que abandone o expulsen de la carrera.

Hasta tal punto arrecian las protestas que ya en dos ocasiones la organización tuvo que adelantar la línea de meta para evitar que los manifestantes propalestinos pudiesen impedir la llegada. En la undécima etapa en Bilbao, el día 3 de septiembre, y en la décimo sexa, ayer día 9, en El Alto de Castro de Herville.