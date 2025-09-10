Pellizzari:" Disfruto del mejor momento de mi carrera"

"Este es el mejor momento de mi corta carrera hasta ahora. Hoy tuve una sensación extraña. Sentí que podría ser mi día. Y tengo que agradecer el trabajo a mi equipo, especialmente a Jai ​Hindley", dijo en meta Pellizzari.

El ciclista de San Severino Marche, de 21 años, explicó la estrategia del Red Bull Bora, que llevaba dos hombres en la definitiva fuga por la victoria.

"Estábamos luchando por el podio de la clasificación general para Hindlay. No lo logramos, pero no ha terminado la Vuelta. Lo dimos todo en el valle para presionar a Pidcock. En los últimos kilómetros, teníamos a dos corredores del equipo entre los seis primeros. Pensé: "Si ataco, nadie me seguirá". Y así fue", comentó.