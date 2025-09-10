Polideportivo

Pellizzari:" Disfruto del mejor momento de mi carrera"

El Morredero (León), 10 sep (EFE).- El italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), ganador de la etapa en El Morredero y maillot banco de mejor joven, señaló que está viviendo "el mejor momento" de su incipiente carrera en su segundo año de profesional.

Por EFE
10 de septiembre de 2025 - 13:25
"Este es el mejor momento de mi corta carrera hasta ahora. Hoy tuve una sensación extraña. Sentí que podría ser mi día. Y tengo que agradecer el trabajo a mi equipo, especialmente a Jai ​Hindley", dijo en meta Pellizzari.

El ciclista de San Severino Marche, de 21 años, explicó la estrategia del Red Bull Bora, que llevaba dos hombres en la definitiva fuga por la victoria.

"Estábamos luchando por el podio de la clasificación general para Hindlay. No lo logramos, pero no ha terminado la Vuelta. Lo dimos todo en el valle para presionar a Pidcock. En los últimos kilómetros, teníamos a dos corredores del equipo entre los seis primeros. Pensé: "Si ataco, nadie me seguirá". Y así fue", comentó.

