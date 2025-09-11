Ganna: "Al principio las piernas no iban como quería, pero al final conseguí buen ritmo"

"Al principio las piernas no iban como quería, pero al final sí que conseguí un buen ritmo. Luego ha sido una espera de más de una hora pero estoy contento de haber conseguido la victoria", resumió el subcampeón olímpico de la especialidad en París 2024.

Ganna explicó las fases por las que ha pasado en esta Vuelta hasta lograr el triunfo de este jueves: "La primera semana empecé enfermo y tuve que ayudar el equipo, en la segunda intenté recuperar y ya empecé a sentirme bien y ahora estoy muy contento por esta victoria y verme en el podio".

"Después de mi caída en el Tour de Francia -en la primera etapa en Lille-, no fue fácil volver a la bici; tuve que luchar. Pero cada vez, intenté hacerlo lo mejor posible, mejoré día tras día, intenté ponerme en forma. Las dos primeras semanas de la Vuelta sufrí mucho; cuando pesas 80 kg y tienes que subir los puertos, es difícil... así que estoy muy contento hoy", reflexionó.

El ciclista de Verbania confirmó que "no" va a ir al próximo Mundial, que se disputará del 21 al 28 de septiembre, porque su "peso no es el ideal para un recorrido como el de Ruanda con tanta subida", y prefiere centrarse "al cien por cien en el Europeo", la siguiente semana en de Drôme y Ardèche (Francia).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy