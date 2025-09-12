Athletic y Alavés se citan en derbi que puede ser histórico

El equipo rojiblanco llega a este derbi vasco (16.30 GMT) en un momento prácticamente de euforia tras su racha inmaculada en la liga y, además, la confirmación definitiva del fichaje de Aymeric Laporte. Un deseado retorno que se ha demorado más de lo previsto, pero que apuntala de manera firme la plantilla rojiblanca en su vuelta a la Liga de Campeones.

Este gran momento, sin embargo, queda empañado por los problemas físicos de Nico Williams. El extremo internacional se lesionó el pasado domingo con España en Turquía y además de este partido con el Alavés todo apunta a que se perderá el estreno en Champions del próximo martes en 'La Catedral' frente al Arsenal.

A la baja del pequeño de los Williams se suman las de los también lesionados Beñat Prados e Iñigo Lekue, la del sancionado Alex Padilla, relevado en la convocatoria por el canterano Mikel Santos, y también la de Ernesto Valverde.

El técnico cumplirá el primero de los cuatro partidos con los que fue sancionado por su expulsión en La Cartuja y deberá seguir el partido desde uno de los palcos de San Mamés.

La buena noticia para Valverde es el regreso de Iñigo Ruiz de Galarreta. El centrocampista está ya recuperado de la sobrecarga que le hizo perderse el partido con el Betis y volverá probablemente a un once en el que Alex Berenguer, que arrancó como nueve en Sevilla, ocuparía la demarcación de Nico en la banda.

Como referencia en ataque, el técnico podría optar esta vez por Gorka Guruzeta en lugar de Maroan Sannadi, que no se incorporó al grupo hasta el jueves después de jugar con Marruecos en la ventana FIFA.

El Alavés, que ha obtenido cuatro puntos de nueve posibles, tiene el reto de volver a ganar en San Mamés, algo que solo ha hecho en una ocasión, hace veinte años, en 2005 (0-2), y de sumar sus primeros puntos lejos de Mendizorroza.

El técnico argentino Eduardo Coudet espera un equipo con el mismo talante que cuando juega como local, consciente de la dificultad de jugar como visitante.

El también argentino Lucas Boyé entrará por primera vez en la convocatoria del plantel babazorro tras superar su lesión y podría debutar, mientras que Carlos Protesoni no llegará a tiempo aunque ya ha vuelto a entrenar con el grupo tras su lesión ante el Atlético de Madrid.

Tanto Nikola Maras como Raúl Fernández podrán vestirse de corto después de recuperarse de sus molestias musculares durante el parón liguero y Jon Pacheco podría estrenarse en la zaga.

El central navarro podría formar pareja con Facundo Garcés y mandar a Nahuel Tenaglia a su posición natural, la de lateral derecho.

Pablo Ibáñez y Antonio Blanco formarán pareja en el centro del campo y Denis Suárez y Carles Aleñá se jugarán una plaza en el flanco izquierdo del ataque babazorro.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Alavés: Sivera; Otto, Pacheco, Garcés, Tenaglia; Blanco, Ibáñez; Vicente, Aleñá o Denis Suárez, Guridi; y Toni Martínez.

Clasificación: Athletic (2º, 9 puntos); Alavés (11º, 4 puntos).

El dato: El Athletic puede arrancar la liga con cuatro victorias consecutivas por primera vez en su historia en el partido 650 del Alavés en Primera División y el Alavés busca romper la racha de veinte años sin ganar en San Mamés.

- Valverde: "Es un partido con muchos alicientes, ganar significaría mucho"

- Coudet: "Las rachas están para romperlas"

Altas: Iñigo Ruiz de Galarreta (recuperado de lesión muscular) en los locales y Boyé en los visitantes.

Bajas: Nico Williams, Beñat Prados, Iñigo Lekue (lesionados), Alex Padilla (sancionado) y Yeray Álvarez (sancionado por la UEFA) y Protesoni (lesión) en el Alavés.