María Pérez, campeona del mundo de 35 kilómetros marcha

La marchadora española, máxima favorita al oro, dominó la carrera en solitario desde el kilómetro 21 y se impuso por delante de la italiana Antonella Palmisano, que fue plata.

La ecuatoriana Paula Torres se llevó el bronce a sus 24 años y culminó una temporada de ensueño con victorias también en Dudince (Eslovaquia), Rio Maior (Portugal) y Varsovia (Polonia). En Tokio, además, logro con 2h42:44 el récord nacional en la distancia.

Entre las diez primeras las otras dos españolas en competición. Raquel González fue sexta (2h45:41) y Cristna Montesinos (2h46:44).

Lejos de las medallas se quedó Kimberly García León. La peruana, doble campeona del mundo de 20 y 35 km en Eugene 2022 y subcampeona en los 35 de Budapest 2023, concluyó décima con 2h50:37.

