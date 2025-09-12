Polideportivo

Paula Torres, bronce mundial y récord nacional de 35 kilómetros marcha

Tokio, 13 sep (EFE).- La ecuatoriana Paula Torres logró este sábado en Tokio la medalla de bronce mundial en los 35 kilómetros marcha con un tiempo de 2h42:44, nuevo récord nacional en la distancia.

Por EFE
12 de septiembre de 2025 - 22:45
La joven marchadora, de 24 años, culminó en el Estadio Nacional de Tokio una temporada de ensueño con victorias también en Dudince (Eslovaquia), en 35 kilómetros, y en Rio Maior (Portugal) y Varsovia (Polonia), en 20.

La anterior plusmarca nacional de 35 kilómetros marcha también era de Paula Torres con 2h44:26, lograda este año en Dudince. Ese tiempo mejoró la anterior marca, que estaba en poder de Magaly Bonilla en en la misma carrera de 2023 con 2h46:32.

El oro mundial en Tokio se lo llevó la española María Pérez, que revalidó el título de Budapest 2023 con un tiempo de 2h39:01, y la plata fue para la italiana Antonella Palmisano con 2h42:24.

