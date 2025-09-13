Gobierno regional de Madrid denunciará a los implicados en los "actos violentos" de etapa

Así lo ha informado esta tarde el Gobierno regional al término de la etapa que se ha disputado entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo.

"Cualquier tipo de manifestación o reivindicación deja de ser legítima cuando se usan medios violentos y se pone en riesgo la vida de corredores o aficionados como ha ocurrido hoy", han añadido desde la Comunidad de Madrid.

En concreto, en la etapa de este sábado, un grupo de unos 100 manifestantes ha entorpecido el recorrido con una sentada a 18 kilómetros de meta que ha obligado a parar a la caravana de vehículos de carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía por ambos lados del lugar del incidente.

En el momento de la interrupción, poco antes de iniciar la subida al Puerto de Navacerrada, habían pasado los componentes de la escapada del día, pero los perseguidores se vieron obligados a pasar entre los coches de los equipos y de la organización y por los laterales de la calzada ante la avalancha de manifestantes, mientras que las fuerzas de seguridad trataban de despejar la carretera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, en Cercedilla, una concentración de manifestantes propalestinos -entre los que estaban la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero- ha obligado a la organización de La Vuelta a hacer un pequeño recorte en su recorrido evitando el paso por esta localidad madrileña.

Los corredores que marchaban escapados evitaron el paso por Cercedilla, donde había instalado un esprint intermedio y la carrera se desvió hacia la localidad de Los Molinos.