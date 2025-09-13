María Pérez: "Alegna González es una de las favoritas al oro en los 20 km"

María Pérez, con un tiempo de 2h39:01, logró un triunfo incontestable en el Estadio Olímpico de Tokio, aventajando en 3:23 a la segunda, la italiana Antonella Palmisano, y 3:43 a la tercera, la ecuatoriana Paula Torres.

"Me fui de aquí con un cuarto puesto en los Juegos y ahora me voy con una medalla. Ahora queda el 20, que desgasta mucho menos. En Budapest fue al revés. Hay rivales que no han doblado, como la mexicana Alegna González, que es una de las claras favoritas para la medalla de oro. Aún así tengo que ser clara y sincera y recuperarme primero de este gran esfuerzo", dijo la española, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

La atleta española tuvo que hacer frente a una elevada humedad durante la prueba y también a la lluvia que durante unos minutos cayó sobre la ciudad japonesa.

"La humedad era tan elevada hoy que era un factor de riesgo. Ha habido un momento que nos hemos quedado sin esponjas, eran solos botes de agua. Yo creo que al final he sabido adaptarme a las circunstancias y a la presión que tenía desde el principio con Kimberly García y con Paula Torres al lado", confesó María Pérez sobre la peruana y la ecuatoriana, que entrenan juntas.

"Se conocen bien y por eso no sabía si tenían un plan para una el 20 y otra del 35. Tenía que saber adaptarme y jugar bien las cartas en base a lo que estaba sucediendo en cada momento. Somos rivales en la pista pero ante todo hay compañerismo. Yo soy la atleta que soy gracias a ellas y a la manera en la que me han enseñado", concluyó.