Los corredores comenzaron la etapa con tranquilidad en el tramo neutralizado acompañados en los bordes de la carretera por decenas de manifestantes con banderas de Palestina, situados más allá del cordón policial que protege la carrera.
Protestas y ausencia de incidentes en la salida de la penúltima etapa de la Vuelta
Navacerrada (Madrid), 13 sep (EFE).- La vigésima y penúltima etapa de la Vuelta 2025, la que se presume decidirá carrera en la Bola del Mundo, arrancó esté sábado en la localidad madrileña de Robledo de Chavela rodeada de protestas por la participación del Israel-Premier Tech, pero sin incidentes.
