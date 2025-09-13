Protestas y ausencia de incidentes en la salida de la penúltima etapa de la Vuelta

Navacerrada (Madrid), 13 sep (EFE).- La vigésima y penúltima etapa de la Vuelta 2025, la que se presume decidirá carrera en la Bola del Mundo, arrancó esté sábado en la localidad madrileña de Robledo de Chavela rodeada de protestas por la participación del Israel-Premier Tech, pero sin incidentes.