Rafael Lozano: "Quiero ganar un título mundial que sería de todo el boxeo español"

Lozano, en declaraciones a la organización del Mundial, destacó la preparación realizada para llegar con plenas garantías a la competición inglesa y apuntó:
“Estoy muy contento del trabajo realizado y tanto yo como mis compañeros hemos ofrecido una gran imagen en el Mundial. Llegar a la final es el premio al esfuerzo, pero ahora queda el último esfuerzo y voy a luchar por ser campeón del mundo”, indicó.
El púgil cordobés reveló que las sensaciones en la semifinal contra el irlandés Patsy Joyce “fueron buenas” y ahora ya está concentrado en la final de este domingo (13:45 horas) contra el kazajo Makhmud Sabyrkhan.
“Estoy deseando que llegue mañana para ser campeón del mundo delante de todos mismos compañeros, porque este es un resultado que sería de todo el boxeo español”, agradeció.
