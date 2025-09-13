Polideportivo

Rafael Lozano: "Quiero ganar un título mundial que sería de todo el boxeo español"

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El boxeador Rafael Lozano, que este sábado se convirtió en el primer español en alcanzar la final del Mundial de Liverpool, se mostró con “fuerzas” para vencer este domingo al kazajo Makhmud Sabyrkhan y conseguir un título que “sería de todo el boxeo español”.

Por EFE
13 de septiembre de 2025 - 14:50
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

Lozano, en declaraciones a la organización del Mundial, destacó la preparación realizada para llegar con plenas garantías a la competición inglesa y apuntó:

“Estoy muy contento del trabajo realizado y tanto yo como mis compañeros hemos ofrecido una gran imagen en el Mundial. Llegar a la final es el premio al esfuerzo, pero ahora queda el último esfuerzo y voy a luchar por ser campeón del mundo”, indicó.

El púgil cordobés reveló que las sensaciones en la semifinal contra el irlandés Patsy Joyce “fueron buenas” y ahora ya está concentrado en la final de este domingo (13:45 horas) contra el kazajo Makhmud Sabyrkhan.

“Estoy deseando que llegue mañana para ser campeón del mundo delante de todos mismos compañeros, porque este es un resultado que sería de todo el boxeo español”, agradeció.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado