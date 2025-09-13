Rafael Lozano: "Quiero ganar un título mundial que sería de todo el boxeo español"

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El boxeador Rafael Lozano, que este sábado se convirtió en el primer español en alcanzar la final del Mundial de Liverpool, se mostró con “fuerzas” para vencer este domingo al kazajo Makhmud Sabyrkhan y conseguir un título que “sería de todo el boxeo español”.