Van de Velde escenifica con Carlos San Martín los valores del juego limpio

La carrera disputada en el Estadio Olímpico de Tokio fue muy accidentada con varías caídas. Una de ellas del español Daniel Arce, que se retiró lesionado tras tropezar con una valla, otra del etíope Lamecha Girma, en la que influyó el colombiano Carlos San Martín, y otra de Tim Van de Velde en la zona de agua.

Carlos San Martín, cojeando en los metros finales, encontró en un rival el apoyo necesario para llegar a la meta. Van de Velde, sin opciones de quedar entre los cinco primeros de su serie para clasificarse para la final, esperó al colombiano, que no pudo saltar la última valla, le ofreció su hombro y este lo agradeció rodeándole con el brazo y juntos entraron en meta trotando.