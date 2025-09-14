Llamadas al boicot en la India y comparaciones bélicas en Pakistán ante partido de críquet

Este domingo, en la India, la etiqueta "#BoycottINDvPAK" ha sido tendencia en la red social X, con más de 96.000 publicaciones.

"Cada bola contra Pakistán es un insulto a nuestros soldados caídos. El orgullo nacional es más grande que un partido de críquet. El ataque terrorista de Pahalgam nunca se olvidará ni se perdonará", dijo en X el usuario SumitHansd, haciendo referencia al ataque terrorista en el que fallecieron 26 civiles, la mayoría indios, en una zona turística de la Cachemira administrada por la India en abril y del que Nueva Delhi culpa a Islamabad.

Pakistán niega su responsabilidad en el ataque, que dio inicio a una escalada de tensiones, primero diplomáticas y finalmente a intercambios armados, que alcanzaron su mayor punto de tensión durante la segunda semana de mayo, hasta que ambos países alcanzaron un alto el fuego con la mediación de Estados Unidos.

En el ámbito político, líderes opositores han pedido la cancelación del partido de este domingo, arguyendo que, hasta que el terrorismo no cese, la India no debe mantener ninguna relación con Pakistán.

Sus presiones al boicot del encuentro también intentaron buscar un vía judicial para la cancelación del partido, algo que finalmente fue desestimado por la Corte Suprema de la India.

Mientras tanto, en Pakistán, el juego ha generado una gran expectación entre los aficionados paquistaníes y ha suscitado comparaciones bélicas con el conflicto de mayo, que algunos ciudadanos consideraron una victoria militar de Islamabad ante Nueva Delhi.

"Queremos una victoria clara y dominante, como Pakistán derrotó a la India en la guerra de mayo", dijo a EFE Tahir Hassan, un aficionado de Islamabad.

El encuentro arrastra un enorme peso político y emocional, y será seguido de cerca, no sólo por motivos deportivos, sino también por su trascendencia simbólica.

Aunque habitualmente se suele alentar a los jugadores a mantener la disciplina y a disfrutar del juego sin presiones políticas, la tensión también se traslada al terreno de juego.

"No ha habido ningún mensaje de este tipo (para mantener la calma y la disciplina) para los jugadores. Mis jugadores son más que libres de mostrar agresividad cuando quieras, siempre y cuando se mantenga dentro del campo", dijo a los medios el capitán del equipo paquistaní Salman Ali Agha.

El último duelo de críquet entre la India y Pakistán tuvo lugar el pasado mes de febrero en Dubái, como parte del Trofeo de Campeones de la ICC 2025. Entonces, el equipo indio ganó por 6 wickets al combinado paquistaní.

Al partido del domingo, el equipo indio llega con una victoria ante los Emiratos Árabes Unidos en el primer encuentro de la fase grupos de la Asia Cup. Por su parte, Pakistán también venció en el primer encuentro al equipo de Omán.