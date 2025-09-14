Paula Sevilla, rumbo a las semifinales de 400 con marca personal

La atleta de La Solana (Ciudad Real), entrenada por José Luis Calvo, corrió por la calle siete en la sexta serie, la misma que la gran favorita, la dominicana Marileidy Paulino, que fue la más rápida con 49.85.

Las tres primeras de cada serie accedieron de forma directa a semifinales pero Paula Sevilla, que fue cuarto, accedió por tiempos al ser la decimosexta mejor de las 51 participantes.

La gesta de Paula Sevilla es también importante para el atletismo español, que hace doce años no tenía una representante femenina en las semifinales de 400 metros de los Mundiales.