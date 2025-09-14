Silinda Morales lanza su disco al bronce mundial

Morales, de 25 años y natural de Camagüey, solo quedó por detrás de la gran favorita, la doble campeona olímpica estadounidense, Valarie Allman, que venció con autoridad con una marca de 69.48. Segunda fue la neerlandesa Jorinde Van Klinken (67,50).

La atleta cubana comenzó el concurso con un lanzamiento de 65,11 al que le siguió un nulo. En el tercero alcanzó los 67,25 y se situó tercera, una posición que no abandonó al no ser superada por las rivales y porque los siguientes lanzamientos tampoco fueron superiores.

Silinda Morales es la cuarta atleta cubana en lograr una medalla en Mundiales de atletismo tras Yarelys Barrios (plata en disco en Daegu 2011), Denia Caballero (oro en disco en Pekín 2015) y Yaimé Pérez (oro en disco en Doha 2019).