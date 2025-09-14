Thierry Ndikumwenayo, noveno en el recital de Gressier en la final de 10.000

Sin el ugandés Joshua Chepteguei, que decidió no competir en Tokio para centrarse en la preparación del maratón, las opciones de victoria en la final mundial se abrieron y el que la aprovechó fue Gressier, que tras ser dos veces cuarto en los dos últimos Europeos, logró el triunfo que ansiaba desde hace mucho tiempo.

El francés, con la confianza repleta en sus posibilidades, aguantó hasta los últimos metros junto con Kejelcha y, en el momento clave, supo cambiar el ritmo sin encontrar respuesta en el etíope, que llegó algo fatigado al final y acabó mirando al suelo poniendo sus brazos sobre las rodillas.

Ndikumwenayo, de origen burundés, afrontó en Tokio su segundo Mundial tras el de Budapest, en el que corrió los 5.000. En su debut en los 10.000, también en su primera carrera en pista en la distancia del año, el español aguantó hasta casi el final en el grupo principal pero sin dar síntomas de pelear por los primeros puestos pese a la lentitud del ritmo. Al final concluyó noveno con 28:59.07.

"No tengo palabras, estoy muy triste", dijo Thierry al acabar la prueba.

La medalla de bronce fue para el sueco Andres Almgren con 28:56.02.