“La final ya era una victoria”: Fraser-Pryce y los últimos 100 metros

Shelly-Ann Fraser-Pryce corrió por última vez una carrera de 100 metros. Fue el punto final de una majestuosa carrera. La sexta posición en la categoría es el adiós de la leyenda. “He podido, después de todos estos años haciendo esto, vivir una final otra vez. Correr la final ya era una victoria”, aseguró la jamaicana luego de finalizar sexta con un tiempo de 11.03 segundos.

Con un palmarés espectacular, en el que entre otros éxitos fue cinco veces campeona del mundo en los 100 metros, la longeva velocista disfrutó “corriendo contra algunas de las mejoras atletas” durante toda la trayectoria, como la estadounidense Carmelita Jeter o la compatriota Elaine Thompson-Herah.

La historia termina donde todo comenzó

La historia finaliza para ella en el país donde todo comenzó hace casi 20 años: Fraser-Pryce formaba parte del equipo jamaicano que conquistó la medalla de plata en el Relevo 4x100 metros del Mundial de Osaka en 2007. “Saber que corría mi último cien metros es algo surrealista”, continuó Fraser-Pryce.

“Hace dieciocho años comencé como una atleta que no sabía realmente qué quería hacer, quién era, y ahora he podido ir ampliando mis límites”, reconoció la emblemática ’Pocket Rocket’, que no participa en los 200 metros, pero sí estará presente, en el cierre de la competencia el domingo 21 de setiembre, en el Relevo 4x100 metros.

Shelly-Ann Fraser-Pryce en los Juegos Olímpicos

Oro: 100 metros en Pekín 2008, 100 metros en Londres 2012 y 4x100 en Tokio 2020.

Plata: 200 metros y 4x100 metros en Londres 2012; 4x100 metros en Río 2016 y 100 metros en Tokio 2020.

Shelly-Ann Fraser-Pryce en el Mundial de Atletismo

Oro: 100 metros y 4x100 metros en Berlín 2009; 100 metros, 200 metros y 4x100 metros en Moscú 2013; 100 metros y 4x100 metros en Pekín 2015; 100 metros y 4x100 metros en Doha 2019; y 100 metros en Eugene 2022.

Plata: 4x100 metros en Daegu 2011; 200 metros y 4x100 metros en Eugene 2022 y 4x100 metros en Budapest.

Bronce: 100 metros en Budapest 2023.