Scheffler llega a la Ryder Cup lanzado tras lograr su 19ª victoria en el circuito PGA

Scheffler cimentó su triunfo en el campo de Silverado Resort, en California, en las dos últimas rondas, en las que firmó tarjetas con 64 y 67 golpes para concluir con 269, uno menos que Ben Griffin, con dos de ventaja sobre Lanto Griffin y tres sobre el argentino Emiliano Grillo y el amateur Jackson Koivun.

El jugador norteamericano, que aseguró que no llegaba a Napa para hablar durante cuatro días de la Ryder Cup, sino para jugar un torneo de golf, aseguró que su mejoría fue producto de incrementar su paciencia el sábado y el domingo.

Ben Griffin, también componente del equipo estadounidense, necesitaba un 'birdie' en el último hoyo para forzar el desempate, pero no lo consiguió, con lo que Scheffler celebró su sexta victoria del año -incluidos el Campeonato de la PGA y el Abierto de EEUU- y la decimonovena en su carrera en el circuito.

Completada esta nueva victoria encara ya su tercera Ryder Cup como líder indiscutible del equipo estadounidense. "Siempre me concentro lo máximo que puedo en mi preparación para los torneos, eso es lo que me da confianza y siento que estoy lo más preparado posible para la Ryder Cup", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy