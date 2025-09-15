Uribes contesta a la UCI: "Estamos muy orgullosos de la grandeza del pueblo español"

"Hemos conocido, con profundo malestar y sorpresa, su declaración acerca de La Vuelta Ciclista a España 2025. En España, como en todas las sociedades democráticas, el derecho de manifestación, libre y pacífico, es un derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución de 1978. Si además la causa es una causa justa y noble en defensa de los Derechos Humanos, esa expresión libre y pacífica adquiere la condición de obligación moral", indica Rodríguez Uribes.

"Por eso, como dijo el presidente del Gobierno ayer, desde el Consejo Superior de Deportes estamos muy orgullosos de la grandeza del pueblo español y de su sensibilidad frente a situaciones profundamente inaceptables e intolerables", agrega.

"Desde la más profunda admiración y respeto por nuestros deportistas y trasladando, como siempre hemos hecho, nuestro rechazo ante cualquier tipo de actitud violenta, creemos que el deporte no puede ser una isla indiferente a lo que sucede en el mundo ni mucho menos permanecer ajeno a las graves violaciones de los Derechos Humanos", señala el también Secretario de Estado para el Deporte.

Rodríguez Uribes cree que "no hay paz sin justicia" y que "blanquear a través del deporte un genocidio como el que se está cometiendo en Gaza, con miles de muertos, niños y niñas inocentes y una hambruna ya declarada por Naciones Unidas, esto sí es una posición política que contraviene la Carta Olímpica y los valores más básicos del deporte".

"En este sentido, sorprende constatar que en su comunicado no se realiza en ningún momento una petición expresa al Gobierno de Netanyahu instando a que pare la masacre y la barbarie que está sufriendo el pueblo de Palestina. Una realidad que debería interpelar a actuar con la misma contundencia que en el año 2022 ante la invasión de Rusia a Ucrania", subraya

"Leo en su declaración pública que incluso cuestiona nuestra capacidad organizativa como país, cuando usted sabe perfectamente que en España hacemos bien las cosas, con éxito y seguridad. Los numerosos eventos internacionales que ya hemos albergado y que seguiremos organizando dan muestras más que suficientes del buen hacer del pueblo español", añade.

Recuerda que "el reciente Europeo de descenso de ciclismo en La Molina, la Copa Libertadores de 2018, los Grandes Premios de automovilismo y motociclismo, la eliminatoria de Copa Davis de ayer contra Dinamarca o el próximo Mundial 2030 con Portugal y Marruecos, así como tantos otros ejemplos de buen hacer, serio y eficaz, prueban nuestra enorme capacidad organizadora, conocida en toda Europa y en el mundo".

Sin duda, el diálogo y el entendimiento, el deporte como puente de comunicación de las naciones que favorece la unión y no la división, es un propósito que compartimos. Pero no olvide que, como decía Kant, “la paz sin justicia es la paz de los cementerios”, concluye José Manuel Rodríguez Uribes.

La UCI expresó este lunes "su total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos que han marcado la edición de 2025 de La Vuelta Ciclista a España", condenó "de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno" y puso en tela de juicio la capacidad de España "para acoger grandes eventos deportivos internacionales garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica".