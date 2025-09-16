9-20. Herbert lidera triunfo de Chargers sobre Raiders en cierre de semana dos de NFL

Herbert redondeó su actuación con 19 envíos completos en 27 intentos para 242 yardas, además de esos dos pases a las diagonales.

En el triunfo también lució el pateador chino Cameron Dicker, quien con el gol de campo de 38 yardas que acertó se convirtió en el más preciso en la historia de la NFL.

El nacido en Hong Kong ha conectado 94 de 100 intentos en su carrera para un notable 94 por ciento de efectividad.

Con los Raiders, Geno Smith sufrió con el asedio de los linieros rivales que lo apresuraron, provocaron tres intercepciones y que fuera capturado en tres ocasiones.

Pete Carroll, entrenador de Las Vegas, no pudo celebrar su cumpleaños número 74 con una victoria, a pesar de ello es el 'coach' de mayor edad en la historia que dirige en la NFL.

Más temprano, los Tampa Bay Buccaneers se impusieron 19-20 a los Houston Texans con una destacada actuación de Baker Mayfield, quien completó 25 de 38 pases para 215 yardas y conectó dos envíos de touchdown.

La segunda semana arrancó el jueves anterior con la victoria de Green Bay Packers 27-18 sobre Washington Commanders, equipo que perdió para el resto de la campaña a Austin Ekeler, su corredor estelar, por una rotura en el tendón de Aquiles.

En los 13 partidos del domingo destacó el triunfo en tiempo extra de Dallas Cowboys 40-37 sobre New York Giants, la victoria de Seattle Seahawks 17-31 ante los Pittsburgh Steelers, de Aaron Rodgers, y la actuación de los campeones Philadelphia Eagles que superaron 17-20 a los Kansas City Chiefs.

En el juego en el que los Cincinnati Bengals le ganaron 31-27 a Jacksonville Jaguars, Joe Burrow, quarterback de Bengals, se lesionó el dedo gordo del pie izquierdo; se someterá a una cirugía que lo tendrá fuera de acción al menos tres meses.

En New Orleans, en la victoria de San Francisco 49ers 21-26 sobre Saints, Kyle Juszczyk, corredor de poder de los gambusinos, sufrió un golpe en la cabeza que lo colocó en protocolo de conmoción cerebral, misma situación que padeció Justin Fields, pasador de New York Jets, en la derrota de su equipo 10-30 ante Buffalo Bills.

Resultados de la tercera semana de la temporada de la NFL:

Domingo 14.09: Bengals 31-27 Jaguars, Cowboys 40-37 Giants, Lions 52-21 Bears, Titans 19-33 Rams, Dolphins 27-33 Patriots, Saints 21-26 49ers, Jets 10-30 Bills, Steelers 17-31 Seahawks, Ravens 41-17 Browns, Colts 29-28 Broncos, Cardinals 27-22 Panthers, Chiefs 17-20 Eagles y Vikings 6-22 Falcons.

Lunes 15.09: Texans 19-20 Buccaneers y Raiders 9-20 Chargers.