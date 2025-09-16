Boxeo: Simel Espínola es de plata en velada de Santa Cruz

Simel tuvo una destacada actuación en el certamen continental boxístico, pudiendo cruzar guantes con promisorias figuras provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

Lea mas: Crawford acaba con el reinado del Canelo Álvarez

El atleta participó del tradicional torneo que recorre diversas latitudes de la región y demostró sus condiciones para ser considerado una promesa de nuestro boxeo.

El pugilista paraguayo se colgó la medalla de plata, pero el cinturón de campeón se llevó el mexicano Ramsés Rivera, en la categoría Juvenil 60 a 63 kilos, ganando el combate por puntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También tuvo su oportunidad para combatir el encarnaceno Diego Sosa, quien ganó por puntos en el debut en la categoría 57 kilos, pero perdió en las semifinales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos púgiles guaraníes son entrenados por Félix “Alacrán” Núñez, quien acompañó a sus pupilos merced a la gestión de la Asociación Nacional de Boxeo, cuyo titular es el ex boxeador Favio “Potrillo” Romero y que tiene como principal propósito reverdees dar vida nuevamente al boxeo paraguayo, muy venido a menos desde hace tiempo.