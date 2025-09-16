Topuria rechaza la respuesta de Israel en Gaza: "Pararía la guerra porque no la acepto"

"Si tuviera la oportunidad de hacer algo, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto", aseguró Topuria en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía celebrado en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.
Para el púgil hispanogeorgiano, "nunca se puede apoyar este tipo de causas", en referencia a la respuesta militar llevada a cabo por Israel como respuesta a los atentados del grupo terrorista Hamás cometidos el 7 de octubre de 2023: "Nunca queremos que nadie muera en el mundo, sino lo contrario. Siempre queremos que a nadie le falte nada, que todo el mundo tenga agua para beber y pan para comer".
"Desde aquí, a toda las familias de Gaza le mandamos todo el apoyo y estamos con vosotros", añadió Topuria en el acto al que asistieron varios dirigentes de Vox, como Javier Ortega Smith y Pepa Millán.
También intervino desde la tribuna Arturo Guillén, el presidente de WOW, la promotora en España de los eventos de UFC.
Preguntado sobre si está a favor del veto a los deportistas israelíes como respuesta a lo que está ocurriendo en Gaza, Guillén se mostró en contra de esta medida porque "la política y el deporte tienen que están completamente separados".
"Alguna vez nos han intentado hacer tomar partido. Somos agnósticos, respetamos a todo el mundo e intentamos ayudar a todo el mundo. Hemos contado con muchos políticos en nuestros eventos y estamos encantados de recibirlos a todos", señaló el directivo de WOW.