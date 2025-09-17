César Almirón y Lars Flaming culminaron la participación en el Mundial de Atletismo 2025

César Almirón y Lars Flaming debutaron hoy en el Mundial de Atletismo Tokyo 2025. En el estreno, ninguno logró superar su respectiva serie y ambos quedaron eliminados, culminando así la participación de los representantes paraguayos en el certamen, que comenzó el sábado 13 y finaliza el domingo 21 de setiembre en el estadio Nacional de Japón.

Almirón integró el Heat 4 de la prueba clasificatoria a las semifinales en los 200 metros llanos: culminó octavo con un tiempo de 20.92 segundos y quedó sin chances de acceder a la próxima instancia. En la general, ocupó el puesto 46 entre 51 atletas. De las 6 llaves, avanzaron los primeros tres de cada una y los 6 mejores tiempos (en total son 24).

Lars Flaming no avanzó a la Final en Jabalina

Por su parte, Flaming estuvo en el Grupo B del Lanzamiento de Jabalina: luego de tres lanzamientos, fue décimo segundo entre 18 competidores con un registro de 79.07 metros. El compatriota quedó lejos de los 84.50 metros y de los 12 mejores registros, marcas que clasifican a la Final. En la general, finalizó vigésimo sexto en 37 lanzadores.