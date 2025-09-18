Taekwondo: Presentan a atletas mundialistas

La Internacional Taekwon-Do Federation Paraguay presentará en sociedad al plantel de artemarcialistas que estará representando al país en el evento ecuménico.

La rueda de prensa se realizará el lunes 22 de este mes, a partir de las 19:00, en el Salón VIP de la sede social y deportiva de la Cooperativa San Lorenzo (Alberto Sánchez Benítez c/Estrella del Sur).

Los atletas serán los representantes en el “ITF Tae Kwon-Do World Championships 2025″, que se celebrará del 3 al 13 de octubre próximos en la ciudad de Jesolo, Italia.

En el evento orbital participarán taekwondistas provenientes de 85 países, con el asombroso lote de 1.510 competidores, con la presencia del Comité Ejecutivo de la ITF presidido por el GM Ri Yong Son IX Dan.