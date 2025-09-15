Fallece el Gran Maestro Miguel Ángel Senz, leyenda de las artes marciales en Paraguay

La Confederación Paraguaya de Artes Marciales Tradicionales (COPAMT) comunicó este domingo el fallecimiento del Gran Master 9º Dan Miguel Ángel Senz, considerado una figura legendaria de las artes marciales en Paraguay y referente internacional del Taekwondo y el Full Contact.

Nacido en Asunción el 23 de abril de 1957, Senz dedicó su vida con disciplina y pasión a las artes marciales. Fue varias veces campeón nacional e internacional, además de ser reconocido como el introductor del Full Contact en el país. Su legado marcó a generaciones enteras de practicantes.

Fundó y dirigió el histórico Instituto Chong Ji, considerado un semillero de artes marciales en Paraguay, donde se formaron centenas de cinturones negros que hoy continúan difundiendo sus enseñanzas. También presidió la Asociación Chong Ji de Cintos Negros y fue fundador y presidente honorario de la COPAMT, institución que acompañó hasta sus últimos días.

En el ámbito profesional, Senz sirvió en la Policía Nacional, retirándose con honores en el máximo rango de Sub Oficial Superior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El Maestro Senz no solo forjó campeones, sino también seres humanos íntegros. Su aporte a las artes marciales y a la formación de miles de individuos es invaluable”, destacó la COPAMT en su comunicado, en el que también subraya que hasta sus últimos momentos se mantuvo entrenando y capacitando, dando ejemplo de perseverancia, disciplina y humildad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Medalla al mérito de la Junta Municipal

En diciembre de 2024, la Junta Municipal de Asunción, presidida por el concejal Luis Adolfo Bello en ese entonces, le otorgó la medalla municipal al Mérito “Arsenio Erico”, en reconocimiento a su trayectoria y a su labor de formador de jóvenes.

“El Gran Master Miguel Ángel Senz deja un legado imborrable en las artes marciales paraguayas y mundiales. Su memoria y enseñanzas permanecerán vivas en cada uno de sus alumnos”, concluye el comunicado.