Antía Chamosa: "Ha sido la carrera soñada, no esperaba ser séptima del mundo"

Chamosa, de 25 años y entrenada por Daniel Jacinto, finalizó séptima con 1h27:55, marca personal, y celebró su éxito junto a su compatriota María Pérez, campeona mundial de los 20 kilómetros.

"Estoy muy contenta, no me esperaba ser séptima del mundo. Salí con ganas de darlo todo. Iba con objetivos pequeños, primero llegar a meta, después estar entre las dieciséis primeras y luego al sentirme bien he empezado a bajar. Me he sentido muy bien, ha sido la carrera soñada. He disfrutado de la preparación y ha salido el día importante", dijo Chamosa, al término de la carrera.