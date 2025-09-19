El COI incluye dos nuevas categorías en halterofilia para Los Ángeles 2028

De esta manera, la disciplina contará ahora con seis categorías de peso por género y no aumentará la cuota general de atletas, tal y como explicó el suizo Pierre Ducrey, director de Deportes del COI, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva en Milán, ciudad que hospedará junto a Cortina D'Ampezzo los próximos Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

"Este ajuste busca reducir los incentivos para la reducción extrema de peso, favoreciendo así la salud de los atletas y una mejor alineación con el nuevo conjunto de categorías de peso corporal establecidas para las competiciones de élite júnior y sénior", explicó en un comunicado la organización olímpica.

Esta incorporación no afecta el número de días de competición, ya que las dos nuevas categorías se incorporarán a las sesiones y al calendario existentes.

Ducrey confirmó también que las disciplinas para los Alpes Franceses 2030 se decidirán en diciembre, aunque la combinada nórdica y el eslalon paralelo en snowboard se decidirán después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, que se celebrarán a partir del próximo 6 de febrero.

