El COI incluye dos nuevas categorías en halterofilia para Los Ángeles 2028

Roma, 19 sep (EFE).- La Comisión Ejecutiva de Comité Olímpico Internacional (COI) acordó este viernes, tras su reunión en Milán (norte), la incorporación de dos nuevas categorías de peso en halterofilia, una en la competición femenina y otra en masculina, para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

19 de septiembre de 2025 - 13:15
De esta manera, la disciplina contará ahora con seis categorías de peso por género y no aumentará la cuota general de atletas, tal y como explicó el suizo Pierre Ducrey, director de Deportes del COI, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva en Milán, ciudad que hospedará junto a Cortina D'Ampezzo los próximos Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

"Este ajuste busca reducir los incentivos para la reducción extrema de peso, favoreciendo así la salud de los atletas y una mejor alineación con el nuevo conjunto de categorías de peso corporal establecidas para las competiciones de élite júnior y sénior", explicó en un comunicado la organización olímpica.

Esta incorporación no afecta el número de días de competición, ya que las dos nuevas categorías se incorporarán a las sesiones y al calendario existentes.

Ducrey confirmó también que las disciplinas para los Alpes Franceses 2030 se decidirán en diciembre, aunque la combinada nórdica y el eslalon paralelo en snowboard se decidirán después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, que se celebrarán a partir del próximo 6 de febrero.

