El Movistar Team anuncia el fichaje del checo Pavel Novak

Novak llega a la entidad después de haber acabado en tercer lugar en la clasificación general del Giro d’Italia Next Gen -la ronda italiana para menores de 23 años-, en el que fue segundo en el maillot de la montaña y logró una victoria en la séptima etapa, con salida en Bra y llegada a Prato Nevoso. Además acabó en sexta posición en el Tour de Hungría.

"Para mí, fichar por Movistar Team es un sueño hecho realidad. Es uno de los equipos más icónicos y respetados de la historia del ciclismo, y formar parte de este proyecto es un gran honor y una enorme motivación. Para mi carrera significa un paso muy importante hacia adelante. Voy a poder crecer y aprender dentro de una estructura WorldTour, rodeado de ciclistas experimentados, y estoy seguro de que me ayudará a desarrollarme y progresar como corredor. Tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa", manifestó Novak.