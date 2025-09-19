En el América afirman que enfrentar al Monterrey de Sergio Ramos es un juego de ensueño

"Monterrey es un gran equipo, tiene grandes figuras que han jugado en los mejores equipos de Europa y para mí es un partido de ensueño porque nunca me imaginé que iba a jugar contra estos grandes jugadores", aseveró el artillero en conferencia de prensa.

Zendejas habló en la previa del duelo de la novena jornada del Apertura en el que las Águilas visitarán este sábado al Monterrey, equipo en el que actúa Sergio Ramos, multicampeón con el Real Madrid y campeón del mundo con España en Sudráfrica 2010, y Sergio Canales, exestrella del Betis, entre otras figuras.

A pesar de que el Monterrey llega como líder del torneo con 21 puntos, cuatro más que las Águilas que marchan en el tercer puesto, Zendejas subrayó que no se sienten inferiores.

"Yo no veo que Monterrey sea superior. Tiene jugadores de jerarquía que han estado en Europa, pero en la cancha somos 11 contra 11 y nosotros también tenemos un gran equipo; lo van a ver con el partido que vamos a dar", señaló.

El seleccionado estadounidense expuso como contrapeso a las figuras con las que cuenta Rayados la buena época que ha vivido el América en los recientes cuatro torneos de la liga local en la que han disputado cuatro finales consecutivas, de las cuales ganaron tres seguidas.

"Estos partidos son como de fase final. Es un partido en el que está en disputa el liderato y como tal se tienen que enfrentar concentrados en cada detalle. Nosotros venimos de varios torneos con buenos resultados y tenemos que regresar a eso", agregó.

Sobre el estado anímico del equipo que llega golpeado luego de perder el derbi ante el Guadalajara la semana anterior, Zendejas explicó que las Águilas se han repuesto y corregido los aspectos en los que fallaron.

"No fue el resultado que esperábamos y a nadie le gusta perder un derbi, pero hemos trabajado para mejorar en cada detalles en que fallamos y ahora estamos listos para enfrentar al Monterrey", concluyó.