España, Argentina, México y Francia sellan visado a las finales

Los juegos de este viernes fueron parte de las semifinales y la fase de reubicación en las seis disciplinas de este certamen: paleta goma, paleta cuero, mano equipo y mano individual, goma masculina y Xare. La jornada volvió a tener dos escenarios: el Club Centro Empleados de Comercio y el Jockey Club.

En la especialidad de paleta de cuero, la final será entre España y Argentina, luego del triunfo del primero por 2-0 (15-7 y 15-12) ante México y del local por 2-0 (15-3 y 15-4) frente a Euskadi. En tanto, por la reubicación del quinto puesto, Francia se impuso por 2-0 (15-1 y 15-3) ante Chile.

En mano individual, las semifinales Francia se impuso con autoridad por 2-0 (15-1 y 15-1) ante Perú y España dio cuenta por 2-0 (15-7 y 15-6) de México para citarse en la final, mientras que en la reubicación Euskadi se impuso por 2-0 (15-1 y 15-1) ante Bolivia y Uruguay derrotó a la Argentina por 2-1 (5-15, 15-7 y 10-7).

En tanto, en goma masculina, el dueto de Francia venció con lo justo a Euskadi con parciales de 15-10 y 15-12, para acceder a la final donde se medirá con el binomio de México que dio cuenta de España con parciales de 15-13 y 15-0.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En paleta goma masculina, el binomio argentino derrotó en semifinales a su par de Chile por 2-0 (15-8 y 15-1) para citarse en al final con la dupla mexicana, que se impuso por 2-1 ante Francia con parciales de 13-15, 15-7 y 10-5. Además Perú se quedó con el quinto puesto tras imponerse por 2-1 ante Euskadi y España fue séptimo tras derrotar por 2-1 a Uruguay.

En la especialidad Xare, Francia batió en semifinales a Euskadi por 2-0 (15-9 y 15-5) y jugará la final contra España, que se impuso con autoridad a Argentina por 2-0 (15-8 y 15-3).

El Mundial reúne representaciones masculinas y femeninas de Argentina, España, Euskadi, Francia, México, Uruguay, Perú, Bolivia y Chile, e incluye competencias en pelota goma, paleta cuero, share y mano.

Más de 200 jóvenes pelotaris junto a cuerpos técnicos y familiares conformaron las delegaciones que se reunieron para la cita máxima de la ciudad santafesina, que alojará el torneo hasta las finales del próximo sábado 20 de septiembre.

La competición Sub 23 de trinquete es la antesala del Mundial de pelota que organizará Argentina el próximo año en la provincia de San Luis, que podría suponer el estreno de Euskadi en la máxima competición a nivel absoluto.