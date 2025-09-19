María Pérez revalida en Tokio el oro mundial en 20 kilómetros

La medalla de plata fue para la mexicana Alegna González (1h26:06), con récord continental de Centroamérica, y el bronce para la japonesa Nanako Fuji (1h26:18), con récord nacional.

María Pérez es una atleta descomunal, la mejor marchadora española de la historia y la gran referencia de la marcha mundial en los últimos años. En Tokio lo volvió a demostrar con dos medallas de oro, en los 35 y 20 kilómetros marcha, que la encumbran al olimpo como única atleta única. De hecho, solo una marchadora ha logrado cuatro preseas doradas seguidas en Mundiales. Fue la china Hong Liu, que ganó el oro en los 20km en Daegu 2011, Moscú 2013, Pekín 2015 y Doha 2019. Cuatro medallas en ocho años pero participando en una sola prueba por campeonato, no en dos como la granadina.

La marchadora española, de 1,56 metros de estatura y entrenada por Jacinto Garzón, es un portento al que las rivales temen, sobre todo por la confianza que desprende desde hace cuatro años, cuando efectuó una cambios para mejorar su técnica de carrera tras el sinsabor de los Juegos de Tokio 2021 -aunque la marcha se disputó en Sapporo-, en los que fue cuarta, y en los Mundiales de Eugene, dónde fue descalificada en los 20 y 35 km.

A diferencia de hace una semana, cuando el calor fue un protagonista destacado, en esta ocasión la carrera dio el pistoletazo de salida con 26,3 grados de temperatura y una humedad del 67%, algo que benefició a las marchadoras, que no sufrieron tanto en el asfalto.

Desde el primer momento se montó un grupo cabecero con más de diez marchadoras, incluidas la mexicana Alegna González, la peruana Kimberly García León, la ecuatoriana Paula Torres y la española María Torres, que siempre fueron marcando el ritmo.

Ese grupo aguantó hasta casi la mitad de la carrera, cuando empezó a menguar porque los kilómetros empezaron a hacer mella. Una de las que más sufrió fue la italiana Antonella Palmisano, que pagó el esfuerzo de hace una semana, igual que Paula Torres, que renunciaron a la victoria en el ecuador del recorrido.

Las siguientes en desfallecer fueron Kimberly García León, doble campeona del mundo en Eugene 2022, y las chinas Quanming Wu y Jiayu Yang, que dejaron el triunfo en manos de tres atletas: María Pérez, Alegna González y la japonesa Nanako Fuji, que fue impulsada por los numerosos aficionados nipones que poblaron las calles del recorrido.

En el momento clave, pasado el kilómetro 16, María Pérez cambió el ritmo y se quedó sola. Ninguna pudo seguirla. Así fue ganando metros hasta volver a disfrutar de la vuelta al estadio completamente sola. Al cruzar la meta, un gesto de rabia pero también de felicidad. Mantiene la corona y sigue su reinado.

Por detrás llegaron Alegna González, la "favorita" según dijo la propia María hace una semana, y Nanako Fuji, que emocionada dio la vuelta de honor al estadio para recibir el calor de sus compatriotas, que vieron como estuvo a un paso de perder ese bronce ante el empuje de Paula Torres, que llegó en meta inmediatamente justo después.

La peruana Kimberly García León fue quinta (1h26:22) con récord nacional, la española Antía Chamosa (1h27:55) séptima, con marca personal; la también peruana Mary Luz Andia décima (1h28:52) y la brasileña Viviane Lyra (1h29:02) duodécima.

La ecuatoriana Magaly Beatriz Bonilla concluyó vigésima (1h30:39) y la española Paula Juarez (1h31:50) vigésimo segunda.