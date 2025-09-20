Copa de las Naciones: Paraguay enfrenta a Brasil en semifinales

Los albirrojos sumaron 4 puntos, al igual que los galos, pero estos tenían mejor saldo de goles quedando primeros del Grupo B, y enfrentarán a Polonia, en la otra semifinal de certamen de futsal.

Paraguay jugará a las 17:30 contra la canarinha, buscando la final de este torneo, que se disputará este domingo en el Gimnasio Nilson Nelson de Brasilia.

En el choque de fondo sabatino, Francia enfrentará a Polonia a las 20:00. Antes de las semifinales, Guatemala y Costa Rica dirimirán el quinto puesto.

SÍNTESIS. Francia 3-3 Paraguay

Estadio: Arena RBR - Nilson Nelson, Brasilia-Brasil. Árbitro principal: Ricardo Amaral (BR). Árbitro auxiliar: Éric Bonifacio (BR). Tercer árbitro: Guilherme Schwinden (BR). Cuarto árbitro: Juliana De Angelo (BR). Cronometrista: Suelen Casaril (BR).

Francia 3: Francis Lokoka; Ayoub Saadaoui, Abdesaamad Mohammed, Souheil Mouhoudine, Mamadou Touré. Alternaron: Louis Márquet, Jeremy Ramsamy, Youness Ahassen, Sid Belhaj, Amin Benslama, Youba Soumaré, Steve Bendali, Ouassini Guirio y Nelson Lutin. DT: Raphaël Reynaud.

Paraguay 3: Giovanni González; Alex López, Damián Mareco (C), Richard Rejala y Jorge Espinoza. Alternantes: Marcio Ramírez, Alcides Giménez, Iván González, Vander Méndez, Jonatan Franco, Óscar Martínez, Pedro Pascottini, Francisco Martínez y Diego Poggi. DT: Carlos Chilavert.

Goles. Francia: 6′30″ ST Sid Belhaj, 11′30″ y 15′40″ ST Abdessamad Mohammed. Paraguay: 5′ PT Pedro Pascottini, 8′ PT Jorge Espinoza y 18′50″ ST Francisco Martinez.

Amonestados: Francia: 5′ ST Sid Belhaj y 13′50″ ST Souheil Moujoudine. Paraguay: 17′25″ PT Vander Méndez, 2′ ST Giovanni González y 12′30″ ST Francisco Martinez.