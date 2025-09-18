Copa de las Naciones de Futsal FIFA: Triunfo albirrojo sobre costarricenses

El certamen de futsal se inició este miércoles en Brasilia, en el Gimnasio Nilson Nelson de la capital del vecino país, con la participación de seis selecciones.

Lea mas: Copa de las Naciones en agenda

En el compromiso debut, los paraguayos se impusieron a los costarricenses por la mínima cuenta, por 1-0, con gol de Richard Rejala.

SÍNTESIS: Paraguay 1-0 Costa Rica

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Arena RBR - Nilson Nelson, Brasilia-Brasil. Árbitro principal: Alfredo Wagner (BR). Árbitro auxiliar: Paula Silva (BR). Tercer árbitro: Aline Santos (BR). Cuarto árbitro: Eric Bonifacio (BR). Cronometrista: Suelen Casaril (BR).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paraguay 1: Giovanni González; Damián Mareco (C), Francisco Martínez, Jorge Espinoza y Diego Poggi. Alternantes: Marcio Ramírez, Alex López, Alcides Giménez, Iván González, Richard Rejala, Vander Méndez, Jonatan Franco, Óscar Martínez y Pedro Pascottini. DT: Carlos Chilavert.

Costa Rica 0: César Vargas; Jeremy Gómez, Diego Chavarría, Edwin Cubillo y Daniel Gómez. Alternantes: Gilberth Vindas, Josué Rojas, Víctor Fonseca, Minor Cabalceta, Carlos Mairena, Pablo Rodríguez, Danny Vásquez, Ramsés Coto y Uziel Arrieta. DT: Alex Ramos.

Gol: Paraguay: 6’ ST Richard Rejala. Amonestados: Paraguay: 6’ PT Pedro Pascottini y 13’50” PT Alex López. Costa Rica: 3’50” ST Minor Cabalceta.

Paraguay se encuentra en el Grupo B, junto a Francia y Costa Rica.

En el Grupo A están Polonia, Guatemala y la anfitriona.

Los albirrojos estarán libres este jueves y el viernes se enfrentarán a los galos, a las 20:15.

Los dos mejores de cada grupo jugarás las semifinales el sábado, en forma cruzada.

Este domingo, los ganadores irán por el cetro del torneo que anteriormente se denominaba Grand Prix del Brasil.